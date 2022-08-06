Северная Македония предоставила Украине танки и самолеты

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Власти Северной Македонии предоставили Украине танки и самолеты в качестве мер поддержки. Об этом в субботу, 6 августа, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

— Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо в виде танков и самолетов, — цитирует Подоляка РИА Новости.

26 июля стало известно, что Германия поставила Украине ракетные системы залпового огня Mars II. Также Киеву предоставили три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000.

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 миллионов долларов. Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что новый пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Бывший советник главы американского министерства обороны полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. По его словам, эти средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину.