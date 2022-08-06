Музей Победы пригласил на тематические экскурсии в День железнодорожника

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») состоится праздничная программа в честь Дня железнодорожника, который пройдет 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в субботу, 6 августа.

— В Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» можно увидеть уникальную технику, состоявшую на службе в железнодорожных войсках в годы Великой Отечественной войны. Посетители узнают историю ее создания и применения во время экскурсии «Оружие Победы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время экскурсионной программы гости смогут посетить санитарный вагон, зайти в теплушку и увидеть крушение поезда. Кроме того, гиды расскажут об уникальных экспонатах Музея Победы, среди которых: паровоз серии «Эу» образца 1912 года, сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3-12 и многое другое.

До этого сообщалось, что Музей Победы продлил время работы филиала на Поклонной горе. До конца августа музей «Г.О.Р.А.» будет открыт до 22:00, приобрести билеты можно до 21:00, а дети до 16 лет могут посетить филиал бесплатно.