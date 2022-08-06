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Командование ВСУ отправляет на передовую неподготовленных новобранцев. Об этом в беседе с The Guardian заявил наемник из Австралии Мэтт Ро.

— Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из 100 человек только двое поднимают руку, — сказал он.

Отмечается, что наемник сам не имеет боевого опыта. До приезда на Украину он занимался садоводством и ландшафтным дизайном.

После прибытия Ро начал тренировать новобранцев. По данным газеты, в рядах ВСУ подобный уровень подготовки встречается чаще всего, передает РИА Новости.

26 июля американская газета New York Times сообщила, что отказ новобранцев участвовать в боевых действиях вызвал падение боевого духа ВСУ. По данным издания, украинские молодые люди боятся получить повестку, когда выйдут на улицу.

До этого в материале телеканала NBC сообщалось, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, рассказали, что всегда носят с собой средства для самоликвидации. По их словам, это необходимо чтобы не попасть в плен к российским военным.