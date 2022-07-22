NBC: Иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщили, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил телеканал NBC.

Один из наемников, ветеран американской армии, рассказал, что у него всегда с собой есть ручная граната, чтобы быстро воспользоваться ею в случае опасности попасть в плен.

Бывший штабс-сержант армии Соединенных Штатов Джеймс Васкес рассказал, что лично обучал солдат самоликвидации в случае угрозы попасть в плен.

21 июля сообщалось, что иностранные наемники на Украине потеряли боевой дух. Отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс рассказал, что основными факторами снижения боевого духа наемников являются плохое управление и эффективные действия российских военных.