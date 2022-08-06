Два бесплатных концерта пройдут в Музее Победы 7 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

На базе Музея Победы и филиала музея «Г.О.Р.А.» 7 августа состоятся концерты в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы». Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В это воскресенье мы подготовили подарок для наших гостей. Их ждут два замечательных концерта, которые представят юные жители столицы. Все музыкальные программы будут бесплатны для посетителей музея и его филиала, — говорится в сообщении.

Отмечается, что выступления пройдут в 14:10 и 16:00. Сперва перед гостями выступят ученики Детской школы искусств имени Д. С. Бортнянского и Детской школы искусств № 7.

Они исполнят такие произведения, как «Зоя», «В землянке», «Синий платочек» и другие. Затем на главной сцене музея «Г.О.Р.А.» пройдет выступление участника «ВК феста 2022» Марка Мазепы и участницы конкурса «Голубой микрофон» Елизаветы Ластовецкой. Они исполнят такие композиции, как «Даль великая», «Многая Лета», а также «Русская душа».

До этого сообщалось, что 7 августа в музее «Г.О.Р.А.» состоится праздничная программа в честь Дня железнодорожника. Отмечается, что во время экскурсионной программы гости смогут посетить санитарный вагон, зайти в теплушку и увидеть крушение поезда.