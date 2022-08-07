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Один человек пострадал в аварии двух иномарок в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек пострадал в аварии двух иномарок в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий

Авария произошла в воскресенье, 7 августа, в самом центре столицы, столкнулись два иностранных автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.

Авария случилась на Большой Пироговской улице, столкнулись машины BMW и Mazda.

Пострадал человек, который находился в японской иномарке.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает РЕН ТВ.

Видео: Telegram / Известия

В субботу, 6 августа, на северо-востоке Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Уточняется, что инцидент случился на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Трудовой улицей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся.

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