Один человек пострадал в аварии двух иномарок в центре Москвы
Россия, Москва, Большая Пироговская улица Карта всех событий
Авария произошла в воскресенье, 7 августа, в самом центре столицы, столкнулись два иностранных автомобиля. В результате ДТП пострадал один человек.
Авария случилась на Большой Пироговской улице, столкнулись машины BMW и Mazda.
Пострадал человек, который находился в японской иномарке.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает РЕН ТВ.
В субботу, 6 августа, на северо-востоке Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Уточняется, что инцидент случился на внешней стороне МКАД в районе пересечения с Трудовой улицей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся.