Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет помощи на миллиард долларов

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшее время подпишет пакет помощи Украине в области безопасности на миллиард долларов. Он включает в себя боеприпасы и бронированный медицинский транспорт. Об этом сообщило в субботу, 6 августа, агентство Reuters со ссылкой на источники.

— Администрация Байдена, как ожидается, подпишет новый пакет помощи Украине в области безопасности на один миллиард долларов в ближайшие дни. Новый пакет вооружений для Украины включает боеприпасы и бронированный медицинский транспорт, — передает агентство.

6 августа сообщалось, что власти Северной Македонии предоставили Украине танки и самолеты в качестве мер поддержки.

26 июля стало известно, что ФРГ поставила Украине ракетные системы залпового огня Mars II. Также Киеву предоставили три дополнительные системы Panzerhaubitze 2000.