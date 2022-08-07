Диетолог Королева перечислила продукты, способствующие детоксикации организма

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Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно есть определенные продукты. Об этом сообщила профессор ФМБА РФ, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Некачественная пища и злоупотребление спиртными напитками способны нанести серьезный удар здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием данных факторов, и существует простой способ поддержать работу этой системы, рассказала специалист.

— Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например, — пояснила диетолог в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что сера обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.

Летом повышается риск пищевых отравлений, которые вызваны неправильным хранением или приготовлением продуктов. Нейтрализовать такую опасность помогут свежие лук и чеснок, сообщила Королева.

По ее словам, чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.

Диетолог Алексей Ковальков предупредил о смертельной опасности детокс-программ. В Сети есть много инструкций по «очищению» организма от токсинов и шлаков. Детокс-программы, которые описываются в этих статьях, включают голодание и прием определенных БАДов. Ковальков призвал относиться к ним осторожно, так как авторы публикаций не могут конкретно сказать, от чего они намерены «чистить» организм.