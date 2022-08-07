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ФК «Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

Юлия Курганова
Спорт
ФК «Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Фото: vk.com/fclokomotiv

В Краснодаре в субботу, 6 августа, прошел очередной матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 3:0.

Все голы были забиты в конце второго тайма. На 78-й минуте Кристиан Рамирес отправил мяч в ворота рикошетом от штанги. А в самом финале матча еще два гола забил Олакунле Олусегун. В обоих случаях он выходил один на один с вратарем столичной команды.

«Краснодар» набрал семь очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» в новом сезоне не одержал ни одной победы, команда с двумя очками находится на 13-м месте.

6 августа сообщалось, что московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в рамках четвертого тура РПЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:0.

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