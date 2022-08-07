Раскрыты способы быстрого похудения Меган Маркл после вторых родов

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Супруге принца Гарри Меган Маркл удалось избавиться от лишних килограммов, которые она набрала во время второй беременности, при помощи режима сна и здоровых привычек.

После появления на свет дочери Лилибет в прошлом году на герцогиню Сассекскую обрушилась критика поклонников по поводу избыточного веса.

Тогда Маркл приняла решение привести себя в форму при помощи йоги и пилатеса. Однако в быстром похудении ей помогли не только физические упражнения, но и смена привычного образа жизни.

Так, жена принца Гарри сконцентрировалась на правильном режиме дня и достаточном количестве сна. Она начала придерживается правила «золотого часа», которое подразумевает полное расслабление перед отходом ко сну.

Кроме того, герцогиня исключила из своего рациона кофе, а после 16:00 она вместе с супругом пьет исключительно полезные и натуральные соки, передает Woman.ru.

Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как быстро и эффективно снизить вес. Чтобы процесс шел активно, она рекомендовала обратить внимание на рацион и физическую активность.