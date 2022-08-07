Московская компания оборудовала 370 вагонов для железной дороги

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Столичное научно-производственное предприятие «Циркон Сервис» за время работы с 1994 года оборудовало 370 пассажирских вагонов повышенной комфортности, вагонов-ресторанов, лабораторий и вагонов-салонов. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Промышленные предприятия Москвы производят продукцию, необходимую для функционирования железнодорожного транспорта: электрические кабели, системы управления движением поездов, моторные масла. Кроме этого, на территории города уже около 30 лет работает предприятие, которое занимается техническим оснащением и обслуживанием вагонов для подвижного состава, — рассказал он.

По словам руководителя ведомства, предприятие специализируется на изготовлении, оборудовании и техническом обслуживании железнодорожных вагонов повышенной комфортности. Выпущенные организацией вагоны класса люкс входят в том числе в состав поездов, курсирующих между Москвой и Симферополем, передает официальный сайт мэра Москвы.

На днях столичный производитель объявил о запуске цеха по переработке отходов производства упаковочных материалов. В нем будут перерабатываться отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов.