Собянин призвал москвичей присоединиться к проекту «Спортивные выходные»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, парк Северного речного вокзала Карта всех событий

Тренировки проекта «Спортивные выходные» в этом сезоне впервые начали проводить на крыше Северного речного вокзала, в Доме культуры ГЭС-2 и возле пруда в парке «Царицыно». Об этом в воскресенье, 7 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что для занятий выбираются наиболее живописные столичные локации.

По словам главы города, в текущем году в первую тройку входят ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно» и парк 850-летия Москвы. Большая часть площадок расположена в парках, возле павильонов «Здоровая Москва», пояснил мэр.

Собянин напомнил, что бесплатные тренировки проходят каждые выходные. Москвичам доступны занятия по йоге, танцам, стретчингу и другие. С апреля этого года наставники провели уже порядка 1000 офлайн- и онлайн-занятий.

— За два месяца лета очные тренировки посетили больше 18 тысяч человек. Присоединяйтесь! Записаться можно на сайте «Спортивных выходных» и во всех центрах госуслуг, — написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин рассказал о парке искусств «Музеон», которому в этом году исполнилось 30 лет.