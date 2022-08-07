Сергей Собянин рассказал о парке искусств «Музеон»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В 2022 году парку искусств «Музеон», который является одним из самых популярных мест в Москве, исполнилось 30 лет. Об этом в воскресенье, 7 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Раньше на площадке перед Центральным домом художника — сейчас это здание Новой Третьяковки — просто хранили скульптуры советской эпохи. Позже их расставили на парковой территории, и получился крупнейший в России музей под открытым небом, — вспомнил историю этого места глава города.

По его словам, в настоящее время коллекция музея включает 540 скульптур. В 2015 году была завершена реконструкция парка, который соединили пешеходными маршрутами с Крымской набережной и Парком Горького.

В новом благоустроенном пространстве москвичи получили возможность прогуливаться и знакомиться с искусством. На его территории проходят выставки, фестивали, театральные постановки. Кроме того, здесь работают летний кинотеатр и творческие мастерские, уточнил Собянин.

На площадках парка проводятся занятия йогой и танцами. Кроме того, на территории парка есть велодорожки.

— И, конечно, отсюда открывается один из самых красивых видов на Москву-реку, — написал мэр в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин напомнил, что в эти выходные завершит свою работу фестиваль «Московское варенье».