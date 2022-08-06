Собянин напомнил о завершении фестиваля «Московское варенье»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В эти выходные завершит свою работу фестиваль «Московское варенье». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 августа.

— Даже название звучит вкусно. И выглядят фестивальные площадки заманчиво — с разноцветным вареньем на прилавках, запахом яблок в карамели и сладостей, — сказал он.

Глава города добавил, что первое упоминание о варенье в столице датируется началом XIV века. По словам историков, в старину лакомство готовили на основе болотных и лесных ягод.

Тогда купить варенье можно было на улице Великой, где ныне расположен парк «Зарядье», а также в Охотном ряду. Нынешний фестиваль расположился на 23 площадках: для москвичей приготовили широкий ассортимент товаров — более 300 сортов варенья и джемов.

Кроме того, на данный момент мероприятие посетили почти миллион человек. Они приобрели более 20 тысяч банок десерта, отметил Собянин в Telegram-канале.

До этого горожанам рассказали, как провести заключительные дни фестиваля «Московское варенье». Они смогут посетить музыкальные концерты, спектакли и многое другое.