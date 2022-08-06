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Горожанам рассказали, как провести заключительные дни фестиваля «Московское варенье»

Полина Долганова
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Горожанам рассказали, как провести заключительные дни фестиваля «Московское варенье»
Фото: Пресс-служба фестиваля «Московские сезоны»
Россия, Москва, Святоозёрская улица Карта всех событий

Жителей столицы пригласили на праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Московское варенье».

Так, 6 августа в 16:00 певица Ирина Дубцова выступит на Святоозерской улице. В 18:00 москвичи смогут послушать артистку на улице Городецкой, а 7 августа в 16:00 — на улице Адмирала Руднева.

Также москвичи смогут услышать хиты в исполнении Стаса Пьехи. Он выступит 6 августа в 16:00 на Митинской улице, в 18:00 — на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, 7 августа в 18:00 — в сквере у Гольяновского пруда.

В рамках фестиваля своими песнями горожан также порадуют Родион Газманов и Юлия Савичева.

Кроме того, 6 августа жители столицы смогут увидеть спектакль «Все мыши любят сыр» театра Сергея Беляева. Увидеть представление можно будет на Тверской площади.

В Куркине на выходных жителей Москвы порадуют постановкой «Маша и Медведь» и шоу воздушных змеев от театра «Уфо».

В рамках фестиваля также проходят многочисленные кинопоказы и шоу поваров, которые представят горожанам уникальные рецепты.

Каждый год фестивали «Московских сезонов» посещают 65 миллионов горожан и гостей столицы. Об этом говорится в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках форума «Мой район».

По словам главы города, 10 лет назад было сложно представить, что москвичи могут проводить городские праздники вместе.

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