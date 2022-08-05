Собянин: Ежегодно 65 миллионов человек посещают фестивали «Московских сезонов»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Каждый год фестивали «Московских сезонов» посещают 65 миллионов горожан и гостей столицы. Об этом говорится в презентации к выступлению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках форума «Мой район».

По словам главы города, 10 лет назад было сложно представить, что москвичи могут проводить городские праздники вместе.

— Сегодня это норма жизни, которую во время ковида мы ограничили, этот праздник город потерял, начал терять душу, такое ощущение. И сегодня, когда мы снова открыли наши фестивальные площадки, ярмарки, люди с большим удовольствием приходят, — цитирует мэра ТАСС.

До этого сообщалось, что на окружных площадках фестиваля «Московское варенье» 5, 6 и 7 августа проведут 90 кулинарных шоу на офирах и печах. Увидеть яркие и познавательные кулинарные шоу можно будет на 18 фестивальных площадках. Москвичи смогут узнать, как приготовить оригинальные блюда на офирах (дровяных грилях, которые сконструированы как очаг для костра) и печах. Так, в скверах у Гольяновского пруда, на бульварах Ореховом и Дмитрия Донского и у метро «Некрасовка», а также на Митинской улице 5 августа в 18:00 повара продемонстрируют, как готовить праздничный плов с изюмом и курагой по рецепту из Татарстана.