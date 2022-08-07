Минобороны сообщило об уничтожении более 100 бойцов ВСУ в Харькове

Фото: president.gov.ua

Авиационные силы России уничтожили в Харькове более 100 украинских националистов. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов, — цитирует сообщение оборонного ведомства РИА Новости.

До этого российское Министерство обороны опубликовало кадры с вооружением, которое было захвачено военнослужащими РФ в ходе спецоперации на Изюмском направлении. Видео размещено на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что среди трофеев — оружие иностранного производства: ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства.

Ранее наемник из Австралии Мэтт Ро заявил в беседе с The Guardian, что командование ВСУ отправляет на передовую неподготовленных новобранцев.