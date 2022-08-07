Минобороны РФ показало захваченное на Украине оружие западного производства

Фото: ВКонтакте / Минобороны РФ

Российское Министерство обороны опубликовало кадры с вооружением, которое было захвачено военнослужащими РФ в ходе спецоперации на Изюмском направлении. Видео размещено на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

— Среди трофеев — оружие в основном иностранного производства: ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы «Джавелин» и «Карл Густав», а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства, — говорится в сообщении.

Уточняется, что трофейное оружие было захвачено при ведении разведывательно-поисковых действий.

Накануне стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена в ближайшее время подпишет пакет помощи Украине в области безопасности на миллиард долларов. Он включает в себя боеприпасы и бронированный медицинский транспорт.

6 августа сообщалось, что власти Северной Македонии предоставили Украине танки и самолеты в качестве мер поддержки.