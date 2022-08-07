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Стала известна причина инцидента с рабочими в канализационной шахте в Люблине

Евгений Белоусов
Происшествия
Стала известна причина инцидента с рабочими в канализационной шахте в Люблине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснодарская улица, 72к1 Карта всех событий

Причиной пропажи трех рабочих в канализационной шахте в районе Люблино стал сильный ливень. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пятеро из спасенных рабочих сумели выбраться из шахты самостоятельно. Остальных подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы.

Им оказывается необходимая медицинская помощь. Поиск троих пропавших рабочих все еще продолжается, отмечается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Трагедия произошла днем 7 августа на Краснодарской улице. Трое рабочих пропали в канализационной шахте.

Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

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