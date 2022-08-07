«Бессердечный человек»: посол Украины предложил лидеру Pink Floyd переехать в Россию
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывание одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о специальной операции России на Украине.
— Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек? — заявил дипломат.
Щерба также напомнил музыканту его старые высказывания, когда тот предполагал невозможность конфликта на Украине, передает РИА Новости.
Уотерс заявил, что президент США Джо Байден подливает масла в огонь конфликта на Украине, что является преступлением. Музыкант убежден, что именно НАТО является главным виновником кризиса.
Лидер Pink Floyd в настоящее время проводит турне под названием This Is Not A Drill, в ходе которого он касается откровенно политических тем и показывает фотографии «военных преступников», в том числе и снимок Байдена.
До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентные люди, которые руководят в настоящее время США, могут привести мир к третьей мировой войне. Политик считает, что эта война может быть худшей в истории, потому что Америка владеет самым современным вооружением.