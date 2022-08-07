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«Бессердечный человек»: посол Украины предложил лидеру Pink Floyd переехать в Россию

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Бессердечный человек»: посол Украины предложил лидеру Pink Floyd переехать в Россию
Фото: Brennan Schnell / CC BY 2.0

Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывание одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о специальной операции России на Украине.

— Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек? — заявил дипломат.

Щерба также напомнил музыканту его старые высказывания, когда тот предполагал невозможность конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Уотерс заявил, что президент США Джо Байден подливает масла в огонь конфликта на Украине, что является преступлением. Музыкант убежден, что именно НАТО является главным виновником кризиса.

Лидер Pink Floyd в настоящее время проводит турне под названием This Is Not A Drill, в ходе которого он касается откровенно политических тем и показывает фотографии «военных преступников», в том числе и снимок Байдена.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентные люди, которые руководят в настоящее время США, могут привести мир к третьей мировой войне. Политик считает, что эта война может быть худшей в истории, потому что Америка владеет самым современным вооружением.

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