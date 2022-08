«Pink Floyd forever!»: Медведев поддержал Уотерса после его слов о Байдене

Фото: er.ru

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал лидера и одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, назвавшего президента США Джо Байдена военным преступником.

— Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever! — написал Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Он также снабдил свою публикацию композицией «Wish You Were Here» из одноименного концептуального альбома группы.

Уотерс заявил, что президент США Джо Байден подливает масла в огонь конфликта на Украине, что является преступлением. Музыкант также убежден, что именно НАТО является главным виновником сложившегося кризиса и реакции на него Москвы.

Лидер Pink Floyd в настоящее время проводит турне под названием This Is Not A Drill, в ходе которого он касается откровенно политических тем и показывает фотографии «военных преступников», в том числе и снимок Байдена.

После его слов посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал музыканта бессердечным человеком и предложил ему переехать в Россию.