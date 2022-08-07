Москвичам рассказали о главных событиях недели в социальной сфере

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Южное Медведково Карта всех событий

Пресс-служба мэра и правительства Москвы рассказала горожанам о главных событиях социальной сферы за прошедшую неделю.

Сейчас в столице проходит масштабная программа по бесплатному обеспечению современными препаратами для лечения гепатита С всех пациентов — даже тех, кто не входит в льготную категорию. В 2022 году сумма закупки превысила 1,9 миллиарда рублей — приобретенные препараты полностью покрывают потребность заболевших в лечении.

Столичные врачи разработали первый в России ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта (ИИ). Он уже утвержден и вступит в силу с 1 сентября. Всего ИИ помог московским врачам поставить более 6,5 миллиона предварительных диагнозов, из них более половины — с начала этого года.

Так, ИИ теперь помогает московским врачам диагностировать признаки остеопороза и аневризмы аорты на компьютерной томографии брюшной полости. Сервисы упрощают и ускоряют работу врача, а также позволяют не пропустить даже малейшие отклонения.

Также москвичам теперь доступен чат-бот для сбора жалоб на самочувствие при записи в поликлинику на прием к хирургу. Московская служба занятости теперь приглашает старшее поколение на бесплатное обучение.

Специалисты центра «Профессионал» помогут не только освоить необходимые навыки, но и подобрать новое место работы. Кроме того, в Южном Медведкове после капитального ремонта открылся офис «Мои документы».

В отремонтированном здании более чем в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне оказания электронных услуг. Также появились отдельный кабинет для регистрации брака и мини-кафе.

Наконец, на Тверском и Чистопрудном бульварах открылась выставка, посвященная команде проекта «Здоровая Москва», отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

4 августа сообщалось, что во всех столичных поликлиниках, отремонтированных по новому московскому стандарту, устанавливают современные системы кондиционирования и вентиляции. Это позволяет сохранять в помещениях комфортный микроклимат во время летней жары и поддерживать необходимый уровень безопасности в чистых зонах поликлиник.