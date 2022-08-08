Австрийский политик назвал действия Евросоюза в отношении РФ шизофренией

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Лидеры европейских стран ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций против России. Такое мнение высказал австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс на телеканале OE24.TV.

— Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них, — заявил он.

На своей странице в соцсети Twitter политик отметил, что такое поведение очень похоже на шизофрению.

Гросс сообщил, что Европа сталкивается с проблемами при попытке заменить российский газ поставками из других стран, например, из Катара.

Также он привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала европейские страны готовиться к худшему этой осенью из-за энергетического кризиса. По мнению политика, если в ЕС, принимая решение отказаться от топлива из РФ, не подумали о последствиях, то это или глупость, или преступная халатность.

7 августа президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о надвигающемся экономическом спаде в Евросоюзе. По его словам, жители Финляндии, как и все европейцы, теперь должны быть готовы к тому, что экономическое положение больше не будет улучшаться с каждым годом, как к тому все успели привыкнуть.