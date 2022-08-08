Названы пять знаков зодиака, которые больше всего подвержены порче

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Многие люди не верят в порчу, зато допускают существование негативной энергии, которая может плохо подействовать на человека. Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, кто из знаков зодиака больше всего подвержен такому влиянию.

Тельцы — мягкие и преданные люди, которые владеют ораторским искусством. Но иногда они могут быть очень прямолинейными, что вызывает негативную и жесткую реакцию со стороны людей. Зачастую представители этого знака вызывают желание наложить на них порчу, потому что кажутся окружающим слишком высокомерными и упрямыми.

Раки очень чувствительны и любвеобильны. У них спокойный темперамент, так как они ненавидят конфликты и споры. В связи с природной мягкостью им бывает трудно нарастить мощную броню и наловчиться отражать негатив в свой адрес. Недоброе слово или даже взгляд может стать для них роковым, не говоря уже о конкретных происках врагов. Но до такого доходит редко, ведь Раки умеют ладить со всеми. Они могут и сами со временем стать властными, жесткими и отказываться принимать то, что противоречит их природе.

Весы нередко вызывают завистливые взгляды окружающих. Дело в том, что они часто отличаются невероятно гармоничной внешностью и природным обаянием, так что у них отбоя нет от поклонников. А вместе с ними в их жизнь вторгаются и завистники, которые могут строить козни. Весы часто очень наивны и могут подпустить таких недоброжелателей близко, а потом страдать от последствий.

Скорпионы отличаются взрывным характером и зачастую наживают огромное количество врагов. Победить их в прямой схватке под силу не каждому, поэтому недоброжелатели Скорпионов нередко прибегают к помощи магов и колдунов, чтобы насолить своим обидчикам. К тому же представители этого знака часто погружены в тему магии и эзотерики, а как известно, в эти вещи достаточно сильно поверить, чтобы все пророчества и проклятия начали сбываться.

Рыбы — это очень творческие и эмоционально зрелые люди. Они легко сближаются с другими людьми, но в то же время очень чувствительны. Если их доверие каким-либо образом не оправдывается, они становятся пессимистами. Всегда есть вероятность, что они впадут в депрессию или будут испытывать тревогу на фоне конфликта. Рыбы также могут пытаться избегать сложных ситуаций, вместо того, чтобы решать их. Они не умеют отражать негатив и могут спасовать перед жестким противником с сильной энергетикой, сообщается на портале StarHit.

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