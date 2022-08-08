«Ублюдок он редкостный»: Кушанашвили резко высказался о Ревве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Юморист и актер Александр Ревва почти на полгода пропал из шоу-бизнеса. По слухам, он уехал из Россию и живет с семьей в Испании. Также вскрылось, что с отцом артист перестал общаться уже давно из-за разного отношения к спецоперации.

Журналист Отар Кушанашвили поразился ситуации, которая разворачивается с Реввой. И в своем шоу «Каково!» у себя на Youtube-канале высказался по этому поводу.

— Как быстро из всеобщего любимца Пирожкова он стал парнем, которому все желают сдохнуть. Как быстро это произошло, как быстро перекрасилось общественное мнение. Если ему сейчас тяжело, пусть он знает, что я никогда не отвернусь в тот момент, когда он возникнет в поле зрения, хотя ублюдок он редкостный, — заявил Кушанашвили.

5 августа актер и телеведущий Иван Ургант ответил депутатам Госдумы от партии «Справедливая Россия», которые в ходе первого заседания группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры и искусства выступили с предложением уволить шоумена с Первого канала, если тот публично не поддержит российских военных. Так, телеведущий назвал работу группы необходимой, а также выразил желание оказать ей содействие.