Рок-группа «Би-2» тайно уехала из России

Фото: roscongress / Кирилл Казачков

СМИ узнали о поспешном отъезде рок-группы «Би-2» из страны. Музыканты, видимо, не справились с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные граждане. Имея другое мнение о российской спецоперации, артисты решили тайно покинуть Россию.

Группа «Би-2» несколько месяцев назад отказалась выступать в Омске всего за несколько часов до начала концерта из-за баннера с буквой Z на сцене. Россияне после этого стали сдавать билеты и обвинять Леву и Шуру в предательстве родины.

Отмечается, что у музыкантов запланированы концерты на 27 августа в Самаре, а 16 сентября они должны выступить в Томске. Видимо, данные мероприятия будут отменены, но пока никаких официальных заявлений в прессу не поступало.

В какую страну уехали артисты из «Би-2», пока неизвестно, сообщает портал Tvcenter.

28 июля сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал ФСБ запретить въезд в Россию солистам группы «Би-2». Он, помимо просьбы в ФСБ, направил обращение в СК с просьбой проверить действия группы на нарушение статьи УК о дискредитации вооруженных сил РФ.