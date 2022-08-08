Посольство России призвало прекратить русофобские сообщения об «ударах» по ЗАЭС

Фото: Минобороны РФ

Посольство РФ в Соединенных Штатах после сообщений американской прессы, которая обвинила российскую армию в «ударах» по Запорожской АЭС, призвало представителей СМИ перестать повторять «русофобские измышления».

— Призываем ООН и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Украины и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления, — написано в Telegram-канале дипмиссии.

Пресса в США развернула огульную кампанию по дезинформации, подчеркнули в российском посольстве. А обстрелы ЗАЭС украинскими военными создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, отмечается в комментарии.

7 августа в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара сообщили, что силы ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из реактивных систем залпового огня «Ураган». Представитель ВГА уточнил, что в зону поражения попали район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.