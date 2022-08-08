Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир в Сан-Хосе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская спортсменка Дарья Касаткина выиграла теннисный турнир категории WTA 500 в американском Сан-Хосе. В понедельник, 8 августа, она одержала победу над Шелби Роджерс из США.

Матч закончился со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2 в пользу Касаткиной, которая была посеяна на турнире под седьмым номером. Американская теннисистка выступала без номера посева.

Касаткина вышла в финал турнира в Сан-Хосе второй раз подряд — в 2021 году она уступила Даниэль Коллинз из Соединенных Штатов. Россиянка выиграла первый турнир в этом году. Благодаря этой победе она замет девятую строчку в обновленном рейтинге WTA, это станет ее лучшим показателем в карьере.

Касаткиной 25 лет, она занимает 12-е место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди теннисисток из России. На ее счету теперь пять титулов WTA.

7 августа российская спортсменка Людмила Самсонова одержала победу над эстонкой Кайю Канепи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в США, в Вашингтоне. Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу россиянки.