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Жара отступит: синоптики сообщили о дожде и грозах в Москве 8 августа

Юлия Курганова

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Жара отступит: синоптики сообщили о дожде и грозах в Москве 8 августа
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 8 августа, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 21–26 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что жара в столичном регионе отступит и уступит место более комфортной температуре, улучшится и кислородный режим.

Такая погода не оказывает серьезной нагрузки на организм большинства метеозависимых людей. Но резкая смена температуры, высокая влажность и повышенный фон атмосферного давления у лиц, предрасположенных к спастическим реакциям, может вызывать метеообусловленные обострения.

Высокая влажность в сочетании с температурными перепадами увеличивает риск ухудшения самочувствия при заболеваниях органов дыхания. Предупредить симптомы обострения помогут лекарственные средства, рекомендованные врачом.

О резком похолодании в столице «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в первые дни новой недели, 8 и 9 августа, в городе столбики термометров покажут 22–23 градуса тепла.

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