«Пик жары пройден»: москвичей предупредили о резком похолодании и грозах

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В воскресенье, 7 августа, в Москве резко похолодает, будут идти дожди и грозы. В первые дни предстоящей рабочей недели также ожидаются осадки, но уже менее интенсивные. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Пик жары пройден, и 7 августа в город придет холодный фронт с ливнями и грозами, — рассказал специалист.

Так, в первые дни новой недели, 8 и 9 августа, в Москве столбики термометров покажут 22–23 градуса тепла.

Однако, по прогнозам синоптика, следом в городе ожидается переход к другому типу погоды.

— После этого осуществится переход к другому типу погоды, жара уйдет, и воцарится ровное тепло, — пояснил Шувалов.

Он отметил, что со среды по пятницу, 10–12 августа, в столице потеплеет до плюс 24–25 градусов, осадков не ожидается, и в целом воцарится достаточно комфортная погода для жителей мегаполиса.

Шувалов также назвал предстоящую неделю в Москве «передышкой» от жары.

Подобные скачки погоды могут навредить самочувствию метеозависимых людей. Метеозависимость — это реакция организма на изменение метеоусловий, обусловленная нарушением адаптации организма к перемене погодных факторов. Откуда она берется, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, врач — кардиолог-геронтолог Юрий Конев.