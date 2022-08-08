Во Франции рассказали о новой военной тактике Пентагона на Украине

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Пентагон применяет на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в боевых действиях. Об этом в понедельник, 8 августа, пишет издание Causeur со ссылкой на источник во французских военных кругах.

Он рассказал, что армия США «была рядом» с украинскими военными с самого начала российской спецоперации.

— Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине, — пояснил источник.

Он добавил, что такие военные действуют во всех зонах боевых действий, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Уточняется, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.