Участники проекта «Персональный онкопомощник» помогли почти 90 тысячам пациентов в столице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Два года назад в столице стартовал проект «Персональный онкопомощник». Он был запущен в рамках нового стандарта онкологической помощи. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В онкологии очень важно, чтобы пациент не оставался наедине со своим диагнозом и с момента подозрения на заболевание мог как можно быстрее приступить к диагностике и при подтверждении диагноза — к дальнейшему лечению. Во многом эти вопросы решаются благодаря проекту «Персональный онкопомощник», — говорится в сообщении.

Основная цель проекта — поддержка пациентов с подозрением на онкологию или уже подтвержденным диагнозом. Специалисты помогают в записи на прием к врачу или обследование, напоминают о прохождении диагностики и так далее.

Всего в Москве задействовано более 80 специалистов. За два года существования проекта они помогли почти 90 тысячам горожан, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице начал работу чат-бот, который будет собирать жалобы на самочувствие пациентов перед приемом хирурга и передавать их в ЕМИАС. Пациенту придет пуш-уведомление, где будет указана ссылка.