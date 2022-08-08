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Число подключивших автоплатеж пользователей благотворительного сервиса mos.ru увеличилось втрое

Александр Афонин
Город
Число подключивших автоплатеж пользователей благотворительного сервиса mos.ru увеличилось втрое
Фото: Pexels

За последний год почти в три раза выросло количество пользователей благотворительного сервиса на портале mos.ru, подключивших автоплатежи. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 8 августа.

— Чаще всего горожане подключают автоплатежи на сумму 500 рублей. И чем больше таких небольших, но регулярных платежей совершают жители, тем проще благотворительным организациям планировать свои расходы и реализовывать новые программы, — сказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Для подключения автоплатежа следует перейти на страницу благотворительного сервиса и пройти авторизацию. Далее нужно выбрать организацию, которой будут поступать средства и совершить перевод на любую сумму. После оплаты на экране появится опция «Подключить автоплатеж», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за полгода 11 тысяч новых пользователей зарегистрировались на столичном инвестиционном портале. Он работает с февраля 2014 года.

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