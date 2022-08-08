Китай призвал США отбросить иллюзии о контроле над КНР с помощью Тайваня

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Китай призвал американскую сторону уважать интересы КНР и перестать строить иллюзии контроля над страной с помощью Тайваня. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил официальный представитель китайского Министерства обороны У Цянь.

— КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути, — приводит его слова РИА Новости.

Недавний визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси привел к обострению отношений США и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил Вашингтон, что «играющий с огнем рискует обжечься».

При этом Белый дом заверил Пекин в неотступности от политики «одного Китая» и дистанцировался от визита главы верхней палаты парламента, заявив, что Пелоси может принимать решения самостоятельно, именно так и произошло в случае с визитом на Тайвань.

В свою очередь МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Правительство Китая пообещало не оставлять этот инцидент без внимания. «Вечерняя Москва» разбиралась, каким может быть реальный ответ Китая в плане дипломатических и экономических отношений и зачем США нужна такая провокация.