«Почему-то камни показывают США»: ясновидящая увидела безрадостное будущее Чубайса

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У бывшего главы Роснано и экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса на данный момент проходит не самый плохой период в жизни. Однако совсем скоро его настигнут тяжелые времена и финансовые проблемы. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

— Камни говорят, будет жить до старости за границей. По звездам у него не самый худший период в жизни, как говорится,​ нулевой. Идут большие финансовые потери. В связи с этим он поменяет не только страну, но и континент. Возможны конфликты с государственными структурами. Почему-то камни показывают США, — сказала она.

Ахметжанова добавила, что Чубайс дважды попадет в больницу. Сперва он будет лежать из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, затем — с желудочно-кишечным трактом. Однако политик преодолеет болезни и пойдет на поправку, передает StarHit.

До этого журналистка Ксения Собчак рассказала, что диагноз Анатолия Чубайса окончательно подтвержден. Он лежал в реанимации с синдромом Гийена-Барре.

Накануне сообщалось, что Чубайса выписали из итальянской больницы. В ближайшее время он отправится в Германию, где будет проходить реабилитацию.