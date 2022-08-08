Специалист рассказала, как приучить кошек к прогулкам на улице

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В Международный день кошек специалист по уходу за животными Зеленоградского приюта Елена Иванова рассказала о том, как приучить кошек к прогулкам на свежем воздухе.

По словам эксперта, в первую очередь питомцев необходимо в домашних условиях приучить к шлейке. Затем нужно сделать первые шаги на улицу.

— Наденьте шлейку и поводок, возьмите любимицу на руки или поместите в переноску. Отпустите кошку или откройте переноску в относительно тихом месте недалеко от дома, — рассказала специалист.

Она отметила, что при таких прогулках важно соблюдать меры предосторожности: выбирать для прогулок немноголюдные места и помнить о вакцинации животных.

Более шести тысяч кошек уехали в новые дома из столичных приютов с 2010 года. В Москве о бездомных котятах заботятся в 13 приютах.

Существует поверье, что кошки могут лечить людей, предугадывать катаклизмы и катастрофы. Врач-фелинолог и основатель породы каракет в России Ирина Назарова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала об этом поверье и влиянии кошек на человеческий организм.