Клишас предложил осенью обсудить конфискацию украинской собственности в РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Вопрос правовой основы конфискации украинской собственности на российской территории и территориях, которые находятся под контролем РФ, нужно будет обсудить на уровне правительства осенью 2022 года. Об этом в понедельник, 8 августа, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобожденных территориях Украины, — цитирует Клишаса РИА Новости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти утвердили указ украинского лидера Владимира Зеленского о конфискации 903 объектов имущества и активов России на территории страны. Планируется, что после процедуры имущество конвертируют в деньги, которые направят на восстановление страны.

Зеленский сообщил, что российские активы на общую сумму около 765 миллионов долларов уже конфискованы на территории Украины. При этом еще более 900 принадлежащих России активов планируется принудительно изъять.