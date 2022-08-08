Kia отзовет более 105 тысяч моделей Rio в России

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Компания Kia приняла решение отозвать в России 105 405 автомобилей модели Rio, которые были произведены в период с 2013 по 2018 год. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

— Причина отзыва транспортных средств: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля Airbag. На всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения модуля Airbag и при необходимости его замена, — говорится в сообщении.

Отмечается, что производитель отправит уведомления автовладельцам потенциально неисправных автомобилей. Им необходимо будет приехать в дилерский центр для диагностики транспортного средства.

Кроме того, на сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров потенциально проблемных машин. Узнать о статусе автомобиля можно, опираясь на данный перечень. Специалисты проведут ремонт бесплатно, передает Autonews.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» официально подтвердил перенос производства автомобилей Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Уточняется, что сборка модели будет осуществляться с 2023 года на конвейере B0, где ранее выпускались Renault Logan и Sandero.