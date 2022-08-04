«АвтоВАЗ» перенесет производство Lada Vesta в Тольятти

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«АвтоВАЗ» официально подтвердил перенос производства автомобилей Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Об этом стало известно в четверг, 4 августа.

Уточняется, что сборка Vesta будет осуществляться с 2023 года на конвейере B0, где ранее выпускались Renault Logan и Sandero. По словам представителей российской компании, такие меры необходимы в связи с тем, что производительность завода в Ижевске составляет всего 32 автомобиля в час и является недостаточной для удовлетворения ожидаемого спроса, передает «Российская газета».

До этого Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта. Причиной этого стало то, что АО «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастям.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов объяснил, что будет с ценами на автомобили Lada. По его словам, цены на автомобили будут снижаться, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования. Так, минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили.