Песков рассказал об антиковидных мерах в резиденции Путина в Сочи

Фото: Администрация президента РФ

В резиденции президента России Владимира Путина в Сочи были приняты более жесткие меры против коронавирусной инфекции из-за личного присутствия главы государства. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вам не показалось, просто в тот момент, когда вы обратили на это внимание, президент был там, в Сочи. Естественно, там, где президент, там применяются жесткие меры по обеспечению безопасности, в том числе и эпидемиологической, — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Сочи состоялись переговоры между Владимиром Путиным и президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом. Уточняется, что беседа проходила в санатории «Русь».

8 августа Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Он уточнил, что встреча пройдет в Кремле в середине дня. Президент и глава региона обсудят вопрос социально-экономического развития, отметил пресс-секретарь главы государства.