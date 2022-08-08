«Денег хватит на восемь поколений»: Кушанашвили рассказал о состоянии Лободы

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Украинская певица Светлана Лобода с началом спецоперации начала активную защиту своей страны, но жить там не стала. Журналист Отар Кушанашвили уверен, что артистка успела заработать немало средств, чтобы не переживать за свою судьбу.

— Выступлений у этих людей достаточно, чтобы они поддерживали свой уровень жизни. Может быть, концертов не 505, но не беспокойтесь за Лободу. Заработанного хватит на восемь последующих поколений, — цитирует Кушанашвили Пятый канал.

До этого Отар Кушанашвили поразился ситуации, которая разворачивается с шоуменом Александром Реввой. По слухам, он уехал из России и живет с семьей в Испании. В своем шоу «Каково!» на YouTube-канале журналист высказался по этому поводу.

4 августа украинская певица Анастасия Приходько осудила свою коллегу Светлану Лободу, которая выступала в России все последние годы, а после начала спецоперации ополчилась против РФ. По ее словам, Лобода относится к тем украинским артистам, которые получали большие гонорары за выступления в России и теперь забыли об этом.