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Стоматолог рассказала о перспективах импортозамещения в отрасли

Ирина Игнатенко
Общество
Стоматолог рассказала о перспективах импортозамещения в отрасли
Фото: shutterstock

Руководитель сети стоматологических клиник Марина Колесниченко отметила, что в России производство стоматологических материалов находится в зачаточном состоянии, так как ранее не возникало подобной необходимости.

Ранее большинство материалов закупалось за рубежом.

— С учетом того, что материалов поставлялось достаточно много зарубежных, ниша была заполнена, не было смысла развивать собственное производство, но, возможно, что сейчас в связи с изменением ситуации в этом направлении будет какое-то продвижение, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

По ее мнению, на запуск полноценного производства стоматологических материалов в России потребуется примерно 2–3 года. Она отметила, что необходимо не только закупить оборудование и наладить производство, но и сертифицировать материал, клинически апробировать, оформить необходимую документацию.

Заведующая отделением, врач-стоматолог Людмила Шемякина назвала список вредных привычек детей, которые пагубным образом сказываются на зубах.

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