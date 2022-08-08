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Врач рассказала, как избавиться от аллергии на шерсть животных

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказала, как избавиться от аллергии на шерсть животных
Фото: shutterstock

Заводить животных людям с аллергией стоит только после консультации со специалистом. Об этом сообщила врач — аллерголог-иммунолог Злата Ермакова.

Эксперт пояснила, что без лечения аллергия пройти не может. Могут исчезнуть клинические проявления аллергических реакций, если не контактировать с животными. Но при контакте с аллергеном, то есть с животным, все может возобновиться.

Она отметила, что аллергия на шерсть животных встречается довольно часто.

— Для лечения аллергии на животных проводится аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Это эффективный метод, но применять его можно только при наличии подтвержденных IgE-зависимых аллергических реакций, — отметила она в комментарии РИАМО.

Она добавила, что для этого нужно сдать кровь на анализ на специфические антитела IgE, вступающие в реакции с аллергенами шерсти и эпителием животных.

Продажи средств от аллергии в годовом выражении увеличились в два раза. Чаще всего лекарства в этой категории приобретают жители Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Твери.

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