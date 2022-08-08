Лобода и Барских выступили на корпоративе в США с русскими хитами

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Украинские артисты Светлана Лобода и Макс Барских выступили на частном корпоративе в Соединенных Штатах. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Она рассказала, что посмотреть выступления звезд захотела семейная пара. Они пригласили певцов выступить на дне рождения их сына.

Артисты спели свои хиты на русском языке. Так, Лобода порадовала поклонников песней «Твои глаза», а Барских спел композицию «Туманы».

4 августа украинская певица Анастасия Приходько осудила свою коллегу Светлану Лободу, которая выступала в России все последние годы, а после начала спецоперации ополчилась против РФ. По ее словам, Лобода относится к тем украинским артистам, которые получали большие гонорары за выступления в России и теперь забыли об этом.

В середине июля Лобода отреагировала на слухи о проплаченном романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Так, продюсер Кирилл Чибисов утверждает, что рок-музыкант Линдеманн получал денежное вознаграждение в размере 150 тысяч долларов (почти девять миллионов рублей) за каждую встречу с украинской певицей.