Синоптик сообщил о завершении периода аномальной жары в Подмосковье

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На этой неделе в Московской области будет царить типичная августовская погода с дождем и умеренной температурой воздуха. Сильного зноя уже не предвидится. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что в ближайшие дни на погоду будут влиять холодный атмосферный фронт и потоки прохладного североатлантического воздуха. В дневное время температура будет немного превышать отметку в 20 градусов. Также ожидаются дожди.

К выходным ожидается новая волна тепла: воздух прогреется до 27 градусов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее синоптики сообщили о резкой перемене погодных условий в ряде регионов России. В середине последнего летнего месяца Сибири грозит вторжение холодного воздуха. Например, в Новосибирске столбики термометров опустятся с плюс 30 до плюс 15 градусов всего за три дня, передает ФАН.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что на этой неделе, 8–12 августа, в столице ожидается прохладная погода с температурой воздуха 22–24 градуса тепла. В первые дни текущей пятидневки в городе ожидаются дожди.