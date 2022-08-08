Собянин: МСД будет продлен до федеральной трассы «Москва — Казань»

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Московский скоростной диаметр (МСД) продлят до федеральной трассы «Москва — Казань». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в этом году будет завершена первая очередь скоростного диаметра — Северо-Восточная хорда.

— Дальше Некрасовки ее необходимо было продлять, поэтому мы договорились с Минтрансом, Росавтодором продлить скоростной диаметр Москвы до дороги на Нижний Новгород и Казань. Коллеги из Росавтодора тянут свою часть с той стороны, а мы отсюда, от Некрасовки, начинаем двигаться с продлением скоростного диаметра до стыковки с дорогой М12, — уточнил глава города.

Собянин выразил надежду, что этот участок будет построен в 2023 году и к сентябрю-декабрю следующего года его состыкуют со скоростной магистралью на Нижний Новгород и Казань.

— Таким образом москвичи получат еще одну магистраль, по которой можно двигаться в сторону Нижнего Новгорода, соответственно, это районы Московской области и так далее, — заключил мэр в ходе осмотра строительства участков МСД.

Первый вице-президент МСУ-1 Алексей Козлов добавил, что все работы идут по графику, а срок ввода намечен на сентябрь следующего года, передает агентство городских новостей «Москва».

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что Московский скоростной диаметр (МСД) позволит снять до 20 процентов нагрузки с Садового кольца, МКАД и Третьего транспортного кольца.

Он отметил, что окончание строительства МСД позволит сократить перепробег транспорта в два раза на направлении юг — северо-запад. В направлении северо-запад — восток — в 1,5 раза. Кроме того, новая трасса улучшит транспортную связь более 40 районов города.