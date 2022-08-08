Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава Штаба по контролю за выборами рассказал, почему голосует онлайн

Анастасия Колоскова
Город
Глава Штаба по контролю за выборами рассказал, почему голосует онлайн
Фото: Pexels

Дистанционное электронное голосование дает каждому желающему воспользоваться правом волеизъявления там, где ему удобно, без необходимости посещать избирательный участок. Чем этот метод удобен, объяснил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

— Вот лично моя ситуация. Я просто не успевал ранее, будучи занят в работе штаба, принять участие в голосовании. Теперь эта возможность есть. Все упростилось. Достаточно, будучи на даче и наслаждаясь золотой осенью, зайти в свой аккаунт и спокойно выполнить процедуру голосования, — приводит слова Ковалева издание «Царьград».

8 августа стало известно о начале работы на mos.ru сервиса проверки учетной записи для онлайн-голосования на выборах муниципальных депутатов. С помощью нововведения у пользователей появилась возможность самостоятельно проверить, смогут ли они проголосовать в онлайн-режиме. Для этого необходимо пройти авторизацию в личном кабинете mos.ru. Далее в блоке «Доступ к электронному голосованию» нужно выбрать пункт «Получить информацию». Система автоматически даст ответ.

До этого сообщалось, что во время проведения с 9 по 11 сентября выборов муниципальных депутатов в Москве будут применены несколько нововведений. Так, в этом году впервые будут использоваться электронный список и упрощенный формат электронного голосования.

Электронное голосование Выборы Общественники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова август…

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте