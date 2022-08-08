Путин ввел в МЧС должность руководителя аппарата министра

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в МЧС должности заместителя министра — руководителя аппарата министра. Соответствующий документ в понедельник, 8 августа, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что у главы МЧС так и останется девять заместителей министра. Для новой должности установлено предельное звание генерала-полковника. Однако она может замещаться федеральным государственным гражданским служащим, говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, новую должность может занять бывший замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике, советник главы МЧС России Даниил Мартынов.

15 июля по указу президента на пост вице-премьера был назначен министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В ходе внеочередного пленарного заседания Госдума утвердила кандидатуру главы Минпромторга на пост вице-премьера.

Так, за кандидатуру министра проголосовали 394 депутата, против кандидатуры Мантурова никто не выступил. Также один парламентарий воздержался от голосования.

28 июля Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковник Виктор Горемыкин назначается заместителем министра обороны РФ. Документ также вступил в силу с момента его подписания.