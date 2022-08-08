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«Называют сбитым летчиком»: политолог оценил шансы Зеленского на переизбрание

Рафаэль Залян
Анастасия Колоскова

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«Называют сбитым летчиком»: политолог оценил шансы Зеленского на переизбрание
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский для Запада и украинских оппонентов стал сбитым летчиком, чей рейтинг неумолимо падает. Однако для граждан страны он до сих пор остается героем, и есть шансы на то, что на выборах главы государства он может одержать победу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог и политтехнолог Сергей Маркелов.

По словам эксперта, позитивный образ Зеленского постепенно исчерпывается. Есть два варианта развития событий, как уладить эту проблему, пояснил Маркелов.

— Несмотря на высокую поддержку населения Зеленского, чему, безусловно, способствует пропаганда, его репутация для Запада и для региональных властей падает. Если учитывать исключительно позицию украинских граждан, считающих его национальным героем, у него есть шанс выиграть выборы в 2024 году, — отметил он.

Однако, продолжил политолог, если в США решат, что Зеленский более никак не вписывается в их дальнейшую идеологию, то его заменят на нового ставленника. Если же нужда в нем сохранится, то Вашингтон начнет искусственно улучшать его репутацию.

Маркелов добавил, что региональные власти Украины все больше возмущаются отсутствием финансов, выделенных Киеву в качестве гуманитарной и экономической поддержки.

— Вертикаль власти в областных районах, куда война еще не добралась, возмущается отсутствием вложений в их регионы. И там уже рейтинг Зеленского постепенно падает. О том, что возможности действующего президента исчерпаны, уже пишут и американские СМИ. Его называют сбитым летчиком. То есть витязь в тигровой шкуре, украинский богатырь, коим именовали Зеленского в начале спецоперации, превращается ненужную малоэффективную марионетку, которую при желании могут списать со счетов за ненадобностью, — убежден эксперт.

В то же время собеседник «ВМ» подчеркнул, что пока на украинской политической арене нет реальных кандидатов, которых можно назвать «новой заменой» действующему главе государства.

Сергей Маркелов также прокомментировал сообщения СМИ о том, что американская политическая элита начала искать замену президенту Украины. Он отметил, что заокеанских покровителей не устраивают попытки Зеленского вести самостоятельную политику без учета их интересов.

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