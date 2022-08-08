«Не слышит совсем»: Корчевников теряет надежду на восстановление слуха

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Российский телеведущий Борис Корчевников по-прежнему страдает из-за проблем со слухом. Однако делает все, чтобы недуг не мешал рабочему процессу, ведь сейчас полным ходом идет запись «Судьбы человека», которая не выходила с начала спецоперации.

Теперь полноценно общаться с гостями и коллегами в перерывах телеведущему помогает не только слуховой аппарат, но и специальное приложение в мобильном телефоне.

— Некоторые фразы Корчевникова перезаписывают, некоторые он переговаривает сам, редакторы всем заранее честно признаются, что Боря плохо слышит, но по факту, кажется, не слышит совсем. Это чувствуется по тому, как он внимательно вглядывается в лица, читает по губам, — рассказал один из участников съемок.

Он также уточнил, что уже года три, как все надеются на улучшение состояния Корчевникова. Однако становится все очевиднее, что надежды на возвращение к телеведущему слуха нет, передает StarHit.

Сам Корчевников рассказал в феврале, что его проблемы со здоровьем идут из детства. К трем годам из-за осложнений менингита будущий телеведущий практически полностью утратил возможность слышать одним ухом. Он до сих пор страдает из-за детских травм.

В 2015 году телеведущему удалили доброкачественную опухоль мозга. В недавнем разговоре с вокалистом группы «На-На» Владимиром Левкиным, который также боролся с онкологией, журналист рассказал о своих чувствах, когда узнал о страшном диагнозе.